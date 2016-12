Chance auf 17 Ortsumfahrungen

Am Freitag soll der Bundestag beschließen, welche Fernstraßen in den nächsten Jahren ausgebaut werden, darunter sind 27 Vorhaben in Sachsen. Nicht alle vorgesehenen Projekte haben es auf die Liste geschafft.

Von Jan-Dirk Franke

erschienen am 30.11.2016



Chemnitz. Der Sack ist zu, die Liste der Bauvorhaben auf deutschen Bundesstraßen steht endgültig. In Sachsen haben 27 Projekte die Chance, bis 2030 realisiert zu werden. Darunter sind 17 Ortsumfahrungen. Sie wurden im neuen Bundesverkehrswegeplan in den Vordringlichen Bedarf eingestuft. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass der Bund die Abschnitte finanziert. Am Freitag soll der Bundestag das entsprechende Ausbaugesetz beschließen. Laut Bundesverkehrsministerium wird das dann alle fünf Jahre auf Plausibilität überprüft - "falls sich Grundlegendes ändern sollte".

Bei den meisten Projekten dürften allerdings noch viele Jahre ins Land gehen, bis sich die Bagger drehen. Viele Vorhaben stecken noch in den Planungsstadien oder es laufen Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss - das behördliche Genehmigungsverfahren -, bei denen Ausgang und Dauer des Verfahrens offen sind. Außer zur Ortsumfahrung Pirna, deren Baubeginn für 2018 vorgesehen ist, könnten noch keine Aussagen zu Baubeginnen getroffen werden, heißt es denn auch in einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen.

Die Reaktionen auf die Liste der wichtigsten Vorhaben fallen unterschiedlich aus. Während die Grünen zum Teil von "überflüssigen Straßenprojekten" sprechen, kommen aus dem CDU- und SPD-Lager positive Stimmen. "Wir können ganz zufrieden sein in Sachsen, die wichtigsten Projekte sind drin", resümiert die mittelsächsische CDU-Abgeordnete Veronika Bellmann. Der Chemnitzer SPD-Politiker Detlef Müller äußert sich ähnlich. Für das SPD-geführte Verkehrsministerium in Dresden steht fest, dass man nun weiter auf "hohem Niveau" investieren könne. Alle Vorhaben, die für die Lückenschlüsse im überörtlichen Netz wichtig sind, seien im Gesetzentwurf enthalten, heißt es.