Cranach-Wandmalerei im Schloss Hartenfels restauriert

erschienen am 10.01.2017



Torgau (dpa) - In Schloss Hartenfels in Torgau erstrahlt eine Cranach-Wandmalerei in neuem Glanz. Das Renaissance-Kunstwerk aus der Cranach-Werkstatt von 1534 verziert die Spiegelstube im berühmten Großen Wendelstein des Schlosses. Die jetzt fertiggestellte Freilegung und Restaurierung sei maßgeblich von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gefördert worden, teilte das Landratsamt Nordsachsen am Dienstag mit.

Der Große Wendelstein wurde in den Jahren 1533 bis 1636 erbaut. Er ist einem breiteren Publikum aus dem Defa-Märchenfilm «Dornröschen» bekannt, für den er als Kulisse diente. Die Spiegelstube mit den Cranach-Wandmalereien solle künftig im Rahmen von Führungen zu besichtigen sein, hieß es.

Schloss Hartenfels war neben der Albrechtsburg in Meißen und dem Dresdener Schloss eines der drei sächsischen Residenzschlösser. Martin Luther weihte im Jahre 1544 die Schlosskapelle.