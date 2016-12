Derevo-Chef Adasinsky will mehr inszenieren

erschienen am 15.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Der Chef des international preisgekrönten Tanztheaters Derevo, Anton Adasinsky, will künftig mehr als Regisseur und Choreograph arbeiten. Entsprechende Angebote von Bühnen in Moskau und Perm lägen ihm vor, teilte der Russe am Donnerstag zur Präsentantion des Jahresausklanges seiner Truppe im Dresdner Festspielhaus Hellerau mit. Adasinsky spielt auch die Hauptrolle in dem Streifen «Der Wikinger», der noch im Dezember in den russischen Kinos anläuft. Auch andere Protagonisten von Derevo spielen mit. Ende Dezember gibt das Ensemble mehrere Vorstellungen im Festspielhaus. Hier haben die Künstler eine ständig Residenz.