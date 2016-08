Diebesbande nach langwierigen Ermittlungen gestellt

erschienen am 26.08.2016



Leipzig (dpa/sn) - Nach mehr als anderthalb Jahren Ermittlungsarbeit hat die Polizei in Leipzig eine Diebesbande gestellt. Deren Mitglieder sollen unter anderem Golfschläger, Werkzeuge, Autos und sogar hochwertige Veranstaltungstechnik gestohlen haben. Die mutmaßliche Drahtzieherin, eine 36 Jahre alte Frau, sei schon Ende 2014 ins Visier der Ermittler gerückt, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie soll sich mit dem Verkauf der Beute einen exzessiven Lebensstil finanziert haben. Ihr sollen mehrere Komplizen (50, 51 und 52 Jahre alt) geholfen haben.

Vor zwei Wochen durchsuchten knapp 100 Polizisten Wohnungen, Werkhallen und Gaststätten in Leipzig, Eilenburg, Mockrehna, Landsberg und Belgern. Mehr als 300 Gegenstände seien sichergestellt worden, hieß es. Die Frau und zwei mutmaßliche Komplizen wurden festgenommen. Gegen sie sei Haftbefehl wegen gewerbsmäßiger Hehlerei erlassen worden.