Drei Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf A4

erschienen am 24.04.2017



Pulsnitz (dpa/sn) - Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 4 nahe Pulsnitz (Landkreis Bautzen) schwer verletzt worden. Ein 27 Jahre alter Mann war am Sonntagabend aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf ein vorausfahrendes Auto gefahren, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer verloren daraufhin die Kontrolle über ihre Wagen, die erst neben der Autobahn zum Stehen kamen. Der 27-Jährige, der 48 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens und dessen 43-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sperrte die Autobahn für mehrere Stunden.