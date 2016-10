Dresdner Feuerwehr bis Mitte November mit Trauerflor

erschienen am 24.10.2016



Dresden (dpa/sn) - In Gedenken an die in Nordrhein-Westfalen getöteten und verletzten Kameraden fährt die Dresdner Feuerwehr bis zum 15. November mit Trauerflor an den Einsatzfahrzeugen. «Die Ereignisse machen uns auf schmerzliche Art und Weise bewusst, welche Risiken Feuerwehrleute im Einsatz eingehen», sagte Amtsleiter Andreas Rümpel nach einer Mitteilung der Stadt am Montag. Trotz bestmöglicher Ausbildung und Ausrüstung bleibe stets ein Restrisiko. Die Dresdner Feuerwehr kommt damit einer Bitte des Deutschen Feuerwehrverbandes und der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren nach.

Bei einem Einsatz am 1. Oktober in Oberhausen war ein Kamerad ums Leben gekommen, als die Drehleiter eine Freileitung berührte. Ein weiterer Feuerwehrmann war schwer verletzt worden. Bei einer Explosion auf dem Gelände des BASF-Chemiewerkes in Ludwigshafen am 17. Oktober waren zwei Angehörige der Werksfeuerwehr getötet und sechs weitere schwer verletzt worden.