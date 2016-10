Dresdner SC im Pokal-Viertelfinale gegen Stuttgart

erschienen am 26.10.2016



Dresden (dpa) - Volleyball-Meister Dresdner SC hat seine Pflichtaufgabe in der ersten Hauptrunde des DVV-Pokals mühelos erfüllt. Der Titelverteidiger setzte sich am Mittwochabend vor 600 Zuschauern beim Nord-Zweitligisten VfL Oythe mit 3:0 (25:20, 25:16, 25:17) durch und zog ins Viertelfinale ein. Dort treffen die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl in einer Neuauflage des letzten Pokal- und Meisterschaftsfinals auf Allianz MTV Stuttgart.

Die Dresdnerinnen haben dabei am 9. November Heimrecht. «Ich freue mich vor allem, dass wir daheim spielen. Stuttgart ist natürlich favorisiert, hat schon beim Supercup gezeigt, wo es langgeht. Es hätte sicher leichtere Lose gegeben, aber wir haben nichts zu verlieren», sagte Waibl.

Aufgrund der Verletzungsmisere konnte der deutsche Double-Gewinner nur mit neun Spielerinnen in Vechta antreten. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten setzten sich die Gäste im ersten Satz mit 16:10 ab und ließen danach nichts mehr anbrennen. Erfolgreichste Angreiferin war die US-Amerikanerin Liz McMahon, die es auf 19 Punkte brachte und als wertvollste Spielerin geehrt wurde.