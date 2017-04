Elbwiesen von Müll befreit: Wildschwein-Skelett gefunden

erschienen am 08.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Beim traditionellen Reinigen der Elbwiesen sind in diesem Jahr neun Tonnen Müll und Schwemmgut zusammengekommen. Rund 1150 Helfer waren auf einer Länge von 30 Kilometern zwischen Cotta und Zschieren entlang der Elbe unterwegs, wie die Stadt am Samstag mitteilte. Neben Picknick- und Grillresten wurden in diesem Jahr auch ein kompletter Motorroller sowie ein Wildschwein-Skelett gefunden. Der Frühjahrsputz wird seit 1996 von der Stadt organisiert und ist Teil der europaweiten Initiative «Let's clean up Europe».