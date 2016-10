Erstmals seit 40 Jahren neue «Turandot» in Leipzigs Oper

erschienen am 21.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - Erstmals seit 40 Jahren stellt die Oper Leipzig eine Neuinszenierung von Giacomo Puccinis Oper «Turandot» vor. Die Titelpartie singt bei der Premiere am Samstag (19.00 Uhr) Jennifer Wilson, die in dieser Rolle bereits an der Metropolitan Opera New York, dem Royal Opera House in London und an der Bayerischen Staatsoper zu hören war. Die Partie des Prinzen Calaf übernimmt Leonardo Caimi.

Inszeniert wurde die Neuauflage der Oper von Balázs Kovalik, das Bühnenbild stammt von Heike Scheele. «Gemeinsam verorten sie die blutrünstige Geschichte der Verwandlung der unnahbaren Prinzessin zur liebenden Frau in einer futuristischen Welt, in welcher der Einzelne in der Masse untergeht und damit menschliche Begegnung unmöglich gemacht wird», so die Oper Leipzig. Es spielt das Gewandhausorchester unter der Leitung von Matthias Foremny.