Evangelische Kirche will Landesarchiv errichten

Kosten von 9,5 Millionen Euro geplant - Standort in Leipzig oder Dresden

erschienen am 14.11.2016



Dresden. Mit dem Beschluss des Jahreshaushaltes und der Zusage, in Sachsen ein Kirchenarchiv zu bauen, ist am Montag die Herbstsynode der Evangelischen Landeskirche zu Ende gegangen. Das Haushaltvolumen umfasst 225,2 Millionen Euro und damit 7,3 Prozent mehr als im laufenden Jahr. Einer der Gründe für die Erhöhung sei die gute wirtschaftliche Lage und damit verbunden das erhöhte Kirchensteueraufkommen.

Langfristig seien aber die Einnahmen nicht in der notwendigen Höhe gesichert. Grund hierfür sei der demografische Wandel, der einerseits durch den Geburtenknick nach der Wende verursacht sei und andererseits dadurch, dass zahlreiche Mitglieder das Rentenalter erreichten und damit weniger Kirchensteuer als bisher zahlen, so Matthias Oelke, Sprecher der Landeskirche.

Außerdem beschlossen die Kirchenparlamentarier den Bau eines Landeskirchenarchives. Diese Investition sei sehr leidenschaftlich diskutiert worden, so Oelke. Zum einen, weil ein Kirchenarchiv immer auch historisches Material des Landes bewahre, vom Freistaat aber keinerlei Zuschüsse zugesagt wurden. Zum anderen seien die Folgekosten für so ein Archiv kaum kalkulierbar. Das Kernarchiv soll neben dem landeskirchlichen Akten auch Dokumente von Kirchgemeinden aufnehmen, soweit diese nicht mehr in der Lage sind, ihr Archivgut angemessen zu lagern. Somit könne das zentrale Archiv eine finanzielle und manuelle Entlastung für die Kirchgemeinden darstellen.

Für den Bau sind rund 9,5 Millionen Euro veranschlagt. Davon sind 2,4 Millionen Euro eine Darlehensaufnahme, 2,9 Millionen Euro eine Entnahme aus Haushaltrücklagen und 1,6 Millionen Euro aus sonstigen Rücklagen. Dresden und Leipzig werden als Standorte für das Archiv diskutiert. (epr)