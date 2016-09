Feuer zerstört Lager von Küchenfirma in Leipzig

erschienen am 20.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Bei einem Brand im Lager einer Küchenfirma in Leipzig ist ein Schaden von mehr als 400 000 Euro entstanden. Das Feuer zerstörte am Montagabend einen Großteil der dort gelagerten Küchen und Küchengeräte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Was den Brand ausgelöst hatte, war zunächst unklar.