Geburtenrekord an Dresdner Uniklinikum

erschienen am 19.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Von Januar bis Mitte September sind im Dresdner UniversitĂ€tsklinikum so viele Babys wie noch nie seit Beginn der Erfassung vor 25 Jahren zur Welt gekommen. Mit Emilia wurde am Montag das 2000. Kind geboren - einen Monat frĂŒher als 2015, wie die Direktion mitteilte. Insgesamt betrĂ€gt das Neugeborenen-Plus mehr als zwölf Prozent gegenĂŒber dem Vorjahr. Die Klinik fĂŒr Frauenheilkunde und Geburtshilfe ist zustĂ€ndig fĂŒr Risikoschwangerschaften fĂŒr den Großraum Dresden sowie Ostsachsen und wegen der kompakten Versorgung inklusive Kinderklinik bei werdenden Eltern beliebt.

2016 erblickten bisher 926 MĂ€dchen und 1074 Jungen das Licht der Welt, darunter waren 101 Mal Zwillinge und vier Mal Drillinge. FĂŒr das vergangene Jahr stehen insgesamt 2519 Neugeborene zu Buche.