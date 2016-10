Gefangen in der eigenen Wohnung: Feuerwehr befreit Ehepaar

erschienen am 23.10.2016



Görlitz (dpa/sn) - Kurioser Notfall-Einsatz für Polizei und Feuerwehr in Görlitz: Die Einsatzkräfte befreiten am Samstag ein Ehepaar, das in der eigenen Wohnung gefangen war. Die Frau saß im Bad fest, nachdem das Türschloss von selbst eingeschnappt war und der Schlüssel von außen steckte. Zwar war auch der Mann in der Wohnung - aber er konnte nicht helfen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die Frau ihn im Schlafzimmer eingeschlossen, damit er ungestört von der Katze nach seiner Nachtschicht schlafen konnte. Polizei und Feuerwehr konnten das Ehepaar schließlich aus der misslichen Lage retten. Wie das Ehepaar die Rettungskräfte alarmierte, war unklar.