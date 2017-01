Geflügelbetriebe in Nordsachsen gesperrt

erschienen am 10.01.2017



Dahlen (dpa) - Nach einem Fall der hochansteckenden Geflügelpest sind Betriebe in einem Gebiet um den Ort Dahlen in Nordsachen gesperrt worden. Das Geflügelpestvirus H5N8 war zuvor durch das Friedrich-Loeffler-Institut bei einem Anfang Januar gefundenen toten Schwan nachgewiesen worden, wie das Landratsamt Nordsachsen in Torgau am Dienstag mitteilte. Verhängt wurde ein Sperrbezirk von mindestens drei Kilometern sowie ein Beobachtungsgebiet von zusätzlich sieben Kilometern. Im gesamten Bereich müssen Geflügelbetriebe die Tiere in geschlossenen Ställen unterbringen. Bis Ende Januar dürfen Geflügel oder Eier nicht aus dem Gebiet gebracht werden.

Auch bei einem am Stöhnaer Becken tot gefundenen Silberreiher stellte das Institut das Virus fest, wie das Landratsamt des Landkreises Leipzig bekanntgab. Dort wurde ebenfalls ein Sperrbezirk eingerichtet.