Geldautomat in Bischofswerda gesprengt

erschienen am 08.12.2016



Bischofswerda (dpa/sn) - Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen in Bischofswerda (Landkreis Bautzen) einen Geldautomaten gesprengt. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz wurde der freistehende Pavillon, in dem der Automat untergebracht war, weitgehend zerstört. «Die Täter sind offenbar auch an die Geldkassetten gekommen», sagte Polizeisprecher Thomas Knaup. Wie viel Geld erbeutet wurde, sei aber noch nicht bekannt. Auch die Höhe des Sachschadens könne noch nicht beziffert werden. Kriminaltechniker untersuchten den Tatort nach Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt.