Gründernetzwerk «Saxeed» bringt 280 Start-ups auf den Weg

erschienen am 10.11.2016



Freiberg (dpa/sn) - Das Gründernetzwerk «Saxeed» hat in den vergangenen zehn Jahren allein in Freiberg 225 Projekte angeschoben, aus denen 60 Unternehmen entstanden sind. Rund 15 Millionen Euro seien für Projekte der TU Bergakademie Freiberg in dieser Zeit eingeworben worden, wie die Gründerinitiative am Donnerstag mitteilte. «Wir helfen Gründungswilligen nicht nur bei der Beantragung von Fördermitteln, sondern vor allem durch zahllose Workshops und intensives Coaching», erklärte Gründerbetreuer Uwe Leutholf.

Die Initiative unterstützt auch Studenten und Wissenschaftler der Hochschulen in Chemnitz, Zwickau und Mittweida bei der Existenzgründung und der wirtschaftlichen Verwertung von Forschungsergebnissen. An allen vier Standorten wurden seit 2006 rund 280 Unternehmensgründungen begleitet.