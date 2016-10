Häftling flieht bei Wohnungsbesichtigung vor Entlassung

erschienen am 19.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - Nur einen Monat vor seiner regulären Entlassung ist ein Gefangener der Justizvollzugsanstalt (JVA) Zeithain (Landkreis Meißen) bei einer Wohnungsbesichtigung in Leipzig entwischt. Der 32-Jährige verließ das Haus im Stadtteil Anger-Crottendorf am Dienstagnachmittag zu Fuß, stieg in ein wartendes Auto und fuhr davon, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die Fahndung nach dem Mann war bisher erfolglos.

Nach einem Bericht der «Sächsischen Zeitung» (online) verbüßte er unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren. «Entlassungstag wäre der 14. November gewesen», sagte Benno Kretzschmar, Sprecher der JVA Zeithain, wo derzeit rund 370 Männer bis fünf Jahren Freiheitsstrafe untergebracht sind.