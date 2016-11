Herdenhalter fordern Abschuss von aggressiven Wölfen

erschienen am 22.11.2016



Bautzen (dpa/sn) - Nach erneuten Angriffen von Wölfen auf eine Schafsherde in der Oberlausitz haben zum ersten Mal Schäfer und Hobbytierhalter bei einer Demonstration in Bautzen den Abschuss von aggressiven Wölfen gefordert. Initiativsprecherin Carola Tuschmo forderte am Dienstag, dass Wölfe, die wiederholt Schafe, Ziegen oder andere Nutztiere töteten, abgeschossen werden dürfen. «Wir wollen ein Signal», so die Schafshalterin aus Neschwitz. Zu der Veranstaltung kamen rund 200 Betroffene, darunter Landwirte aus Brandenburg und Niedersachsen. Auch dort formiere sich inzwischen Widerstand gegen die Rückkehr des Wolfes, so Tuschmo.