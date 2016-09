Historiker: offene Fragen zu sowjetischem Speziallager

Weimar (dpa/th) - Hochbetagte ehemalige Häftlinge des sowjetischen Speziallagers in Buchenwald bei Weimar gedenken an diesem Wochenende ihrer toten Mithäftlinge. Das sogenannte Speziallager Nr. 2. war im August 1945, wenige Monate nach Kriegsende, in Teilen des NS-Konzentrationslagers eingerichtet worden. Bis 1950 inhaftierten die Sowjets dort mehr als 28 000 Menschen, 7100 von ihnen starben. Bis heute gebe es viele offene Fragen, sagte der Vize-Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Rikola-Gunnar Lüttgenau. Die DDR habe einen Mantel des Schweigens über die sowjetischen Speziallager gelegt. Eine wirkliche Aufarbeitung konnte so erst nach der Wiedervereinigung in den 1990er Jahren beginnen.