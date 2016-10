Hochschullehrer fÃ¼r exzellente Lehrmethoden gewÃ¼rdigt

Hochschullehrer für exzellente Lehrmethoden gewürdigt

erschienen am 10.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Der Freistaat hat zum zweiten Mal Hochschullehrer für ihre innovative Wissensvermittlung ausgezeichnet. Der Sächsische Lehrpreis 2016 gehe an die TU Chemnitz, die Westsächsische Hochschule Zwickau, die Leipziger Hochschule für Musik und Theater «Felix Mendelssohn Bartholdy» und die Studienakademie Leipzig, teilte das Wissenschaftsministerium am Montag mit. «Hervorragende Lehre ist ebenso wichtig wie hohe Forschungsleistungen», sagte Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD).

Der Lehrpreis wird in den vier Kategorien Universitäten, Fachhochschulen, Kunsthochschulen und Berufsakademien verliehen und ist mit jeweils 10 000 Euro dotiert, die zurück in die Lehre fließen. Die Verleihung erfolgt am 10. November bei einer Tagung in Dresden.