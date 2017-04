Illegaler Zebrastreifen auf Dorfstraße

erschienen am 18.04.2017



Schwarzkollm (dpa/sn) - Seit Ostersonntag hat die Dorfstraße in Schwarzkollm (Landkreis Bautzen) einen Zebrastreifen. Unbekannte bemalten den Asphalt in Höhe der Kirche mit sieben dicken, akkurat parallel ausgerichteten und wie gedruckten Balken, wie auf einem am Dienstag veröffentlichten Beweisbild der Polizeidirektion Görlitz zu sehen ist. Die Behörde ermittelt wegen Sachbeschädigung, der illegale Fußgängerüberweg wird von einer Firma kostenpflichtig entfernt. Das Motiv der nächtlichen Maler ist unklar.