In Sachsens Asylheimen sind vier von fÃ¼nf PlÃ¤tzen nicht belegt

In Sachsens Asylheimen sind vier von fünf Plätzen nicht belegt

Kamen im Oktober 2015 an einem Tag 1200 Flüchtlinge nach Sachsen, so sind es jetzt noch reichlich 1000 pro Monat. Wie geht der Freistaat damit um?

Von Udo Lindner

erschienen am 02.09.2016



Chemnitz/Dresden. Ein Jahr nach Angela Merkels Entscheidung, die Grenze für Flüchtlinge vorübergehend zu öffnen, sind in Sachsen etwa vier von fünf Plätzen in den Erstaufnahmeeinrichtungen unbelegt. Dies geht aus den Statistiken der Landesdirektion hervor. Demnach waren zum Monatsende in den 26 Erstaufnahmeeinrichtungen im Freistaat rund 2120 Asylbewerber untergebracht. Zur Verfügung stehen insgesamt 9400 Plätze. Ende Oktober 2015, dem Höhepunkt des Flüchtlingszustroms, lebten in den Erstaufnahmeeinrichtungen 13.015 Menschen. Seither ist die Anzahl jeden Monat zurückgegangen.

Dies erklärt sich aus der im Vergleich zum Vorjahr deutlich abnehmenden Anzahl von Flüchtlingen, die überhaupt nach Deutschland kommen. Seit einigen Monate hat sich die Anzahl auf rund 16.000 pro Monat eingepegelt. Insgesamt waren es in diesem Jahr bis Ende August rund 253.000. Sie werden unter den Bundesländern verteilt, wobei Steueraufkommen und Bevölkerungszahl berücksichtigt werden.

Auf Sachsen entfielen bis Ende August rund 11.200 Personen. Mit großem Abstand die meisten Asylbewerber kommen nach wie vor aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Im August waren es 1100 Flüchtlinge, wie der Sprecher der Landesdirektion, Holm Felber, am Freitag sagte. Dies war der geringste Zugang in den zurückliegenden zwölf Monaten. Zum Vergleich: Allein am 5. Oktober 2015, dem Tag mit dem höchsten Flüchtlingsaufkommen, waren mehr als 1200 Betroffene im Freistaat gelandet. Aufgrund der stark gesunkenen Asylbewerberzahlen hat der Freistaat in dieser Woche weitere zwei provisorische Einrichtungen in Dresden und Leipzig geschlossen. Am 1. November soll auch eine Erstaufnahme in Meerane stillgelegt werden.

Zum 31. Juli waren in Sachsen 34.278 Asylbewerber untergebracht, wobei 32.110 auf Städte und Gemeinden verteilt waren. Rund 6500 von ihnen sind allerdings zur Ausreise verpflichtet. Bis Ende Juli wurden aus Sachsen 2398 Flüchtlinge wieder abgeschoben bzw. verließen Deutschland freiwillig, da ihre Ausreise gefördert wurde.