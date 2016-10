Innenexperte attackiert sächsische Behörden im Fall Al-Bakr

erschienen am 19.10.2016



Berlin (dpa) - Eine Woche nach dem Suizid des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr in einer Leipziger Gefängniszelle hat der SPD-Innenexperte Uli Grötsch den sächsischen Behörden schwere Versäumnisse vorgehalten. «Was wir heute aus Sachsen gehört haben, hat für mich mit professionellem Handeln überhaupt nichts zu tun», sagte Grötsch am Mittwoch am Rande einer Sitzung des Innenausschusses des Bundestages. «Fehlverhalten zu übertünchen und mit leeren Worthülsen zu füllen, wird nicht dazu führen, dass sich dort etwas ändert.» Grobe Versäumnisse hinsichtlich der Inhaftierung Al-Bakrs seien auch im Ausschuss deutlich geworden, Einsicht aber nicht.

Die Arbeit des Verfassungsschutzes und des Bundeskriminalamtes bezeichnete Grötsch als einwandfrei und sehr professionell. Auch Generalbundesanwalt Peter Frank nahm er gegen Kritik in Schutz. Dieser habe im Ausschuss «sehr ausführlich und detailliert und für alle nachvollziehbar» sein Handeln dargelegt. «Die Verantwortung für den Tod von Dschaber al-Bakr liegt bei der Justiz in Sachsen.»

Al-Bakr hatte sich vergangenen Mittwoch zwei Tage nach seiner Festnahme in einer Zelle erhängt. Die Ermittler gehen davon aus, dass er einen islamistischen Anschlag auf einen Berliner Flughafen plante.