Jugendmedientage 2016 in Dresden begonnen

erschienen am 27.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Mit einem Forum zur Freiheit der Presse haben am Donnerstag die Jugendmedientage 2016 in Dresden begonnen. Unter dem Motto «Medien- oder Märchenland?» setzt sich der Kongress mit der Rolle der Medien auseinander. Dabei soll über Glaubwürdigkeit, Objektivität und Verantwortung, aber auch Journalisten-Bashing oder «Lügenpresse» debattiert werden. Bis Samstag erhalten junge Menschen in Dresden Einblick in die Medienbranche. Die Teilnehmer zwischen 16 und 27 Jahren können sich in Gesprächsrunden mit Profis austauschen, in Workshops selbst aktiv werden, TV-Studios und Zeitungsredaktionen besuchen oder sich in einer Lehrredaktion ausprobieren.