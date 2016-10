Kipping als Direktkandidatin für Bundestagswahl nominiert

erschienen am 22.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Bundesvorsitzende der Linken, Katja Kipping, ist als Direktkandidatin für die Bundestagswahl nominiert worden. Auf einer Kreiswahlversammlung in Dresden erhielt sie am Samstag 91,7 Prozent der Stimmen, wie die Partei mitteilte. Die 38-Jährige sitzt seit 2005 im Bundestag. Für den zweiten Dresdner Bundestagswahlkreis wurde Tilo Kießling als Direktkandidat der Linken aufgestellt.