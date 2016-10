Kletterer findet Toten aus Brandenburg

erschienen am 21.10.2016



Bad Schandau (dpa) - Ein Kletterer ist unterhalb der alten Postelwitzer Steinbrüche bei Bad Schandau (Sächsische Schweiz) auf eine teilweise skelettierte Leiche gestoßen. Es handele sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 53-Jährigen aus Brandenburg, teilte die Polizei in Dresden am Freitag mit. Er wurde seit Mitte September vermisst. Wie und warum der Mann zu Tode kam, ist noch unklar. Das wird noch untersucht. Laut Polizei liegt kein Straftatverdacht vor, es gehe um einen Unfall oder Suizid. Der Tote, der von der Bergwacht aus dem unwegsamen Gelände geborgen wurde und am Donnerstagnachmittag entdeckt wurde, lag schon länger unterhalb der Königsnase - dem Aussichtspunkt eines Wanderweges. «Dort kann man schon abstürzen», sagte ein Sprecher.