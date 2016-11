Kürzere Schlagstöcke für die Polizei

Keine Sparmaßnahme: Koalition erhöht Haushalt

erschienen am 12.11.2016



Dresden. Um die Ausstattung der sächsischen Polizei zu verbessern, haben sich die Landtagsfraktionen von CDU und SPD auf Mehrausgaben in Höhe von sechs Millionen Euro für 2017/18 verständigt. Wie die innenpolitischen Sprecher Christian Hartmann (CDU) und Albrecht Pallas (SPD) am Freitag mitteilten, ist unter anderem die Anschaffung sogenannter Teleskopschlagstöcke vorgesehen. Zur Begründung führten beide an, dass sich die bisher hauptsächlich in Sachsen verwendeten Schlagstöcke aufgrund ihrer Größe in der Praxis oftmals als untauglich erwiesen hätten. "Viele Beamte lassen sie im Auto liegen", sagte Hartmann. Nach Angaben des Innenministeriums verfügt Sachsens Polizei bisher über mehr als 11.000 zwischen 50 und 60 Zentimeter lange "Mehrzweckeinsatzschlagstöcke". Die von der Polizei in anderen Ländern und in Sachsen bereits von szenekundigen Beamten verwendeten Teleskopschlagstöcke sind nur etwa halb so groß. (tz)