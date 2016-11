Land will Außenstellen der Stasi-Unterlagenbehörde erhalten

erschienen am 29.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsen macht sich für einen Erhalt der Außenstellen der Stasi-Unterlagenbehörde stark. Ein entsprechender Entschließungsantrag soll laut Kabinettsbeschluss im Bundesrat eingebracht werden. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, sich bei einer Neustrukturierung der Behörde für den Erhalt der bestehenden Außenstellen einzusetzen. Es gehe darum, wohnortnah Zugang zu Unterlagen und Beratung zu erhalten, sagte Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) am Dienstag in Dresden. «Die Aufarbeitung muss dort möglich bleiben, wo das Unrecht geschah.»

Mehr als die Hälfte der Stasi-Unterlagen lagerten in den Außenstellen der Behörde, sagte Gemkow. In Sachsen seien in den drei Außenstellen in Leipzig, Dresden und Chemnitz bisher über 814 000 Anträge auf Einsicht gestellt worden - allein im vergangenen Jahr knapp 63 000.

Die Einrichtungen trügen auch dazu bei, das Bewusstsein für Demokratie, Freiheit und Rechtsstaat bei den kommenden Generationen zu schärfen, die nicht über persönliche Erfahrungen mit einer Diktatur verfügen, sagte Gemkow.

Eine Expertenkommission hatte im Frühjahr vorgeschlagen, die Stasi-Akten ins Bundesarchiv zu überführen. Eine Reform der Behörde wird es voraussichtlich in dieser Legislatur aber nicht mehr geben.