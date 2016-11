Ministerium geht von 20 000 Studienanfängern in Sachsen aus

erschienen am 11.11.2016



Dresden (dpa/sn) - An Sachsens Hochschulen gibt es in diesem Jahr voraussichtlich mehr als 20 000 Studienanfänger. Nach vorläufigen Angaben wurden in Sommer- und Wintersemester insgesamt 19 598 Erstsemester immatrikuliert, die Zahl der Einschreibungen lag bei 20 535, wie das Wissenschaftsministerium in Dresden am Freitag mitteilte. Es geht von einigen Nachrückern aus. Insgesamt wird die Gesamtzahl der Studenten im aktuellen Wintersemester derzeit mit 110 849 beziffert. Die endgültigen Zahlen liegen in einigen Wochen vor, hieß es. 2015 hatte rund 21 100 junge Frauen und Männer ein Studium in Sachsen begonnen, im Jahr davor waren es rund 21 400.

Sachsen bleibe «Studierendenimportland», sagte Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD). Deutlich mehr junge Leute begännen im Land ein Studium als Abitur machten. Deren Zahl lag bei knapp 13 400. Der Zulauf aus dem In- und Ausland spreche für die Attraktivität und Qualität von Lehre und Forschung der Hochschulen.