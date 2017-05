Mit verbotenen Fangeisen auf Marderjagd

erschienen am 19.05.2017



Delitzsch (dpa/sn) - Eine verbotene Marderjagd mit Fangeisen hat die Polizei in Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) entdeckt. Eine Passantin hatte am Donnerstag von einem Gartengrundstück klagende Laute einer Katze gehört und die Beamten verständigt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die eingesetzten Polizisten entdeckten auf dem Grundstück eine junge Katze, die mit einer Pfote in einem Fangeisen festsaß.

Als sie den Grundstücksbesitzer befragten, gab der 67-Jährige an, er habe ein «Marder-Problem». Diesem wollte er mit insgesamt fünf Fangeisen zu Leibe rücken. Die Beamten stellten die Fangeisen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.