Pegidas Vordenker wollen mehr

Die politische Verbalkritik von Pegida an Merkel & Co. reicht einigen Protagonisten der islamfeindlichen Bewegung nicht mehr aus. Sie rufen nach der Macht und einem Bündnis mit der AfD. Das Publikum war dafür nur schwer zu begeistern.

Von Uwe Kuhr

erschienen am 16.10.2016



Dresden. Fast schon besinnlich hat die islamfeindliche Pegida-Bewegung in Dresden ihren zweiten Gründungstag begangen. Etwa 9000 Anhänger kamen am Sonntagnachmittag dem Aufruf zu einer "Geburtstagsfeier" nach. Das waren knapp halb so viele Anhänger wie noch zum ersten Wiegenfest der Bewegung 2015. Damals trafen sich noch 20.000 Protestler auf dem Theaterplatz. Nachdem linke Bündnisse das traditionell montägliche Aufmarschterrain von Pegida blockiert hatten, versammelten sich die "Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes" kurzerhand einen Tag früher.

Lutz Bachmann war auf der Bühne. Er kümmerte sich um die Behebung chronischer technischer Probleme mit der Bild- und Ton-Wiedergabe, machte vereinzelt Bemerkungen, hielt aber keine Rede. Statt seiner trat sein Vize Siegfried Däbritz ans Mikrofon. Däbritz, der inzwischen seine Ambitionen auf ein Bundestagsmandat kundgetan hat, blieb jedoch verbal im üblichen Pegida-Rahmen. Er widersprach aktuell jener in der "Bild am Sonntag" geäußerten Hoffnungen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière, "dass der zweite zugleich der letzte Jahrestag von Pegida sein wird". Pegida werde es noch lange geben, sagte Däbritz. Das genügte anderen Rednern nicht mehr. Vertreter der organisierten Rechten angefangen von der dem Rechtsextremismus zugerechneten "Identitären Bewegung" sowie professionellen Vordenkern der Neuen Rechten und der AfD riefen nach neuen Widerstandsformen. "Lasst uns ehrlich sein miteinander", begann Götz Kubitschek, ein Kopf der Identitären. "Sind wir jetzt schon zufrieden damit, dass sich Frau Merkel und Herr Gauck ein paar harte Worte anhören mussten?" Er spielte damit auf die Vorkommnisse zu den Feierlichkeiten am Tag der Deutschen Einheit in Dresden an. "Oder müssen wir unsere Widerstandsbemühungen als das beschreiben, was sie sind: ein noch immer nicht wirklich wirkungsvolles Anrennen gegen den Staatsapparat?" Seine Anhänger entrollten auf seine Weisung hin am König-Johann-Denkmal auf dem Theaterplatz ein Großplakat mit der Aufschrift "Habt Mut".

Jürgen Elsässer, der der AfD nahesteht, wurde noch deutlicher: "Liebe Leute, wir wollen die Macht." Dafür reichten 15 oder 20 Prozent der AfD bei Wahlen nicht aus. "Dafür braucht es den Schulterschluss mit Pegida... Wir brauchen eine einheitliche Volksbewegung." Dafür gab es nur mäßigen Beifall. Im Pegida-Publikum nahe der Bühne hatte man sich eingangs der Veranstaltung stark gemacht. "Wenn wir unsere Sprechchöre losschmettern, fegt es die Quadriga über dem Portal der Semperoper vom Sockel", meinte ein Dresdner. Doch nichts passierte.

Die Gegendemonstrationen enttäuschten die Organisatoren indes in ihrer Wahrnehmbarkeit. Keine 1000 Beteiligte kamen insgesamt bei drei Zügen zusammen. Jürgen Kasek, Landeschef der Bündnisgrünen, war dennoch nicht unzufrieden. Pegida rücke immer weiter nach rechts und mache sich mehr und mehr zum "nützlichen Idioten der AfD". Er hofft auf das Bürgerfest der Stadt Dresden am Montag. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) will damit zeigen, dass Dresden eine "bunte und weltoffene" Stadt ist. "Ich glaube, dass der Zeitpunkt gekommen ist, an dem wir uns die Frage stellen müssen, in welcher Stadt wir leben wollen", schrieb er an die Bürger. Kritiker wie Kasek meinen jedoch, diesen Zeitpunkt habe er bereits verpasst.

Der Landeschef der Linken, Rico Gebhardt, sieht Pegida auf der Stelle treten. Von dort kämen keine neuen Botschaften. Selbst Bachmanns Initiative zur Gründung einer "Pegida-Partei" hätte sich im Sande verlaufen. Dafür lebt der Pegida-Frontmann nach eigenen Angaben inzwischen auf Teneriffa, weil er dort seine "Brötchen verdienen" muss, wie er sagt. Zu Kundgebungen kommt der mehrfach Vorbestrafte immer seltener. Ob es ein Rückzug auf Raten ist, ist bisher nicht zu erkennen. Ein Termin steht noch aus: Am 20. November beginnt in zweiter Instanz sein Prozess wegen Volksverhetzung. Bachmann hatte 2014 - kurz vor dem Gründungstag von Pegida - auf Facebook Flüchtlinge als "Gelumpe" und Viehzeug" beschimpft. Gegen die Geldstrafe von 9600 Euro war die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen.

Die Polizei war am Sonntag auf einen Großeinsatz vorbereitet und mit 1700 Beamten aus Sachsen und sieben weiteren Bundesländern vor Ort. Auch die Gegendemos, die es bis auf Hör- und Sichtweite an die Pegida-Veranstaltung heran schafften, bereiteten keine Probleme. "Alle Versammlungen verliefen friedlich", teilte die Polizei mit. Dennoch seien sieben Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und anderer Verstöße - darunter ein Gewaltdelikt - eingeleitet worden. Ein am Vormittag am Elbufer an der abgelegenen Hamburger Straße gefundener verdächtiger Gegenstand sei gesichert worden und werde von Spezialisten des Landeskriminalamtes untersucht. (mit dpa/epd)