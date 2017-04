Polizei in Sachsen testet ab Mai erste Bodycams

Freistaat zählt erneut mehr Gewaltattacken gegen Polizisten

Von Uwe Kuhr

erschienen am 31.03.2017



Ottendorf-Okrilla. Das dritte Jahr in Folge haben in Sachsen die Übergriffe auf Polizisten im Dienst zugenommen. Lag deren Anzahl 2015 schon bei 1309 Fällen, geht das Innenministerium für das vergangene Jahr von einem Plus von etwa zehn Prozent aus, was mehr als 1400 Übergriffen entspricht. Endgültige Zahlen liegen noch nicht vor. 2014 wurden 1284 Attacken gezählt. Besonders starke Zuwächse gebe es bei Körperverletzungen und Bedrohungen gegen die Beamten.

Um dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen, testet Sachsens Polizei ab Mai zunächst in Dresden und Leipzig sogenannte Bodycams. "Dort kommen jeweils 25 Geräte zum Einsatz", kündigte Innenminister Markus Ulbig (CDU) bei einer Vorführung auf einem Autobahnrastplatz bei Ottendorf-Okrilla an. Bodycams sind fest an der Uniform befestigte Körperkameras, die bei brenzligen Situationen eingeschaltet werden. Sie dienen vor allem der Beweissicherung. Seit Anfang 2016 laufende Tests bei der Bundespolizei hätten aber auch gezeigt, dass diese Geräte spürbar deeskalierend wirkten.

Bundesinnenminister und Chef der Bundespolizei, Thomas de Maizière, der bei der Demonstration anwesend war, verwies darauf, dass mit einem vom Bundesrat gebilligten Gesetz die Bundespolizei mit diesen Geräten künftig nicht nur Bilder, sondern auch Ton aufzeichnen könne. Er empfahl den Bundesländern, diese Erfahrungen zu übernehmen.

De Maizière inspizierte zugleich Sachsens Umgang mit Systemen der automatisierten Autokennzeichen-erfassung. Sie ist im Freistaat mit mobilen Geräten, die "Blitzern" ähneln, seit 2013 gängige Praxis. Sie dienen zu Fahndungszwecken und der Gefahrenabwehr. Die vor allem an den Außengrenzen eingesetzte Bundespolizei verfügt bislang noch nicht über diese Technik, solle aber nach de Maizières Worten rasch damit ausgestattet werden. Ulbig drängt indes die CDU/SPD-Koalition im Freistaat, bei einer Polizeigesetznovelle die Möglichkeiten der Kennzeichenerfassung auszuweiten und möglichst mit Technologien zur Gesichtserkennung zu verknüpfen.