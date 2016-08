Polizeibeamte in Sachsen werden immer Ã¶fter attackiert

Polizeibeamte in Sachsen werden immer öfter attackiert

erschienen am 27.08.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Angriffe gegen Polizisten haben in Sachsen im vergangenen Jahr weiter zugenommen. Laut Innenministerium wurden die Beamten 1309 Mal attackiert - ein Plus von 1,9 Prozent verglichen mit 2014. Die Fälle gefährlicher Körperverletzung stiegen um mehr als ein Drittel auf 138. «Wir beobachten mit Sorge, dass die Hemmschwelle, Polizisten etwa bei Versammlungen und Fußballspielen anzugreifen, gesunken ist», sagte Innenminister Markus Ulbig (CDU). Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Hagen Husgen, forderte, jeden Angriff auf die Uniform «rigoros» zu ahnden.