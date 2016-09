Regierung bleibt bei Juristenausbildung hart

Trotz Widerstands aus der Dresdner CDU sollen fünf Professuren nach Leipzig abwandern. Zur Begründung muss auch die TU Chemnitz herhalten.

Von Tino Moritz

erschienen am 05.09.2016



Dresden. Ihren Joker setzte Sachsens Wissenschaftsministerin fast beiläufig - aber der Stich saß trotzdem. "Auch der Ministerpräsident steht zum Kabinettsbeschluss", sagte Eva-Maria Stange (SPD), als sie im Streit um die künftige Juristenausbildung im Freistaat gestern gemeinsam mit Hochschulspitzenvertretern aus Dresden und Leipzig in die Offensive ging. Der Ministerpräsident ist ja auch CDU-Chef. Wenn also selbst Stanislaw Tillich dem geplanten Umzug von fünf Professuren von der TU Dresden an die Universität Leipzig zustimmt, dürfte der Versuch von Dresdner Juristen, mithilfe von fast einer Million Euro zwei Stiftungsprofessuren in der Landeshauptstadt zu finanzieren und damit ein Signal für den Ausbau der dortigen Fakultät zu setzen, zum Scheitern verurteilt sein.

Flankiert worden war die Millionen-Offerte von Begeisterungsstürmen aus der Dresdner CDU um Innenminister Markus Ulbig, Rechtspolitiker Martin Modschiedler und ihren Parlamentarischen Geschäftsführer im Landtag, Christian Piwarz. Doch die TU Dresden rechnete schnell vor, dass weitere 29 Millionen Euro nötig wären, um das Problem zu lösen - weil es mindestens 15 statt der gerade 9 Professoren bräuchte. Was das Problem ist, wissen inzwischen alle Beteiligten - dem Freistaat gehen die seit 2004 in Sachsen nur noch in Leipzig ausgebildeten Volljuristen aus. "Das Justizministerium hat uns leider erst im Februar mitgeteilt, dass zwischen 2020 und 2030 für den Öffentlichen Dienst 3000 neue Juristen benötigt werden", sagte Stange. Die Folge: In den Entwurf des Hochschulentwicklungsplans, der den 14 Hochschulen für Korrekturen am Studienangebot den Erhalt von 754 eigentlich ab 2017 abzubauender Stellen mindestens bis 2025 verspricht, wurde der besagte Ortswechsel der fünf Jura-Professuren aufgenommen. Die ersten beiden sollen schon Anfang 2017 an die Leipziger Fakultät. Die dürfte mit letztlich 24 Professoren problemlos die jährlich geforderten 300 Absolventen erreichen.

Nur die Dresdner Juristen finden das weniger schön. Sie habe "nicht erwartet, dass es so einen heftigen Widerstand gibt", räumte Stange ein. Juristen seien doch "wanderungsfreudig", anders etwa als die Lehrer, allein durch die von Bundesland zu Bundesland verschiedenen Prüfungsordnungen. "Beim Lehramt müssen wir wirklich dafür Sorge tragen, dass wir so viele wie möglich im eigenen Land ausbilden", fuhr Stange fort. Für die mittlerweile 2000 Lehrer-Studienplätze hat der Freistaat seine Bildungspaktmittel bis 2025 restlos verplant. "Alle damit verbundenen Stellen und Mittel stehen den Hochschulen, so auch der TU Chemnitz, nur befristet zur Verfügung. Danach müssen sie von der Universität selbst übernommen werden." Davon lässt sich wohl eine Botschaft ableiten: Wenn's nicht mehr Stellen für Lehrer gibt, kann's auch nicht mehr für Juristen geben.