Sachsen vergibt neue Stipendien fÃ¼r kÃ¼nftige LandÃ¤rzte

Sachsen vergibt neue Stipendien für künftige Landärzte

erschienen am 09.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsen vergibt auch im kommenden Semester 20 Stipendien für angehende Landärzte. Von Oktober an können sich Studenten dafür bewerben, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. Die Förderung sieht eine monatliche Zahlung von 1000 Euro vor - vom ersten Semester bis zum Ende der Regelstudienzeit. Im Gegenzug dazu verpflichten sich die Studenten, nach ihrer Ausbildung mindestens sechs Jahre außerhalb der sächsischen Ballungszentren als Hausarzt zu arbeiten.

Am Freitag unterzeichneten Ministerium und die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen einen Vertrag zur Fortführung des Programms. Sachsen hatte das Stipendium angesichts fehlender Ärzte auf dem Land zum Wintersemester 2013/14 eingeführt. Bisher wurden 60 Stipendien vergeben.