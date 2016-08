Sachsen will Innenminister-BeschlÃ¼sse zÃ¼gig umsetzen

Sachsen will Innenminister-Beschlüsse zügig umsetzen

erschienen am 19.08.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsen drückt bei der Umsetzung der «Berliner Erklärung» zur Inneren Sicherheit auf Tempo. «Nun muss es darum gehen, davon möglichst viele Maßnahmen zügig umzusetzen», sagte Innenminister Markus Ulbig (CDU) am Freitag nach den Beratungen der Innenminister von CDU und CSU in Berlin. Aus sächsischer Sicht seien vor allem die bessere Ausrüstung der Polizei sowie mehr und gut ausgebildetes Personal bei den Sicherheitsbehörden von Bedeutung. Die Innenminister hätten konkrete Vorschläge für mehr Sicherheit, mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt und weniger Integrationshemmnisse auf den Tisch gelegt. Bei den Streitthemen Burka-Verbot und doppelte Staatsbürgerschaft wurden Kompromisslösungen gefunden.