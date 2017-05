Sachsens CDU und SPD liebäugeln mit Neuauflage 2019

Zur Halbzeit bescheinigen sich Stanislaw Tillich und Martin Dulig gute Arbeit in der gemeinsamen Regierung. Aber beide scheinen auch zu wissen, was für Probleme auf sie noch zukommen werden.

Von Tino Moritz

erschienen am 09.05.2017



Dresden. Von den fünf gemeinsam verabredeten Jahren ist die Hälfte inzwischen um. Im November 2014 startete Sachsens zweite CDU/SPD-Koalition, und gemessen an den meist liebreizenden Bemerkungen über den anderen zur Halbzeit in Dresden stehen die Chancen für eine Fortsetzung wohl nicht schlecht - zumindest dann nicht, wenn keine Alternative in Sicht ist.

Als Ministerpräsident und Wirtschaftsminister sitzen die Chefs von CDU und SPD am Dienstag vor der Presse und reden ausgesprochen freundlich übereinander. Man siezt sich noch, aber das muss kein schlechtes Zeichen sein. "Stanislaw Tillich und ich arbeiten gut und konstruktiv zusammen. Wir können uns auf gegebene Worte und Absprachen verlassen", sagt Vize Martin Dulig, nachdem zuvor schon der Regierungschef dem Koalitionspartner für die "gute Zusammenarbeit" gedankt hatte. Und als später CDU-Fraktionschef Frank Kupfer, der rechts neben Tillich sitzt, verlauten lässt, sich eine Fortsetzung von Schwarz-Rot über 2019 hinaus vorstellen zu können, ist es sein SPD-Amtskollege Dirk Panter, der sich ausdrücklich nicht nur auf die kommenden zweieinhalb Jahre freut, sondern auch noch "vielleicht auf mehr".

Panter, der links von Dulig sitzt, attackiert gleich noch Oppositionsführer Rico Gebhardt. Es sei falsch, aus der mäßigen Atmosphäre in seiner eigenen Linksfraktion auf ein "raues Klima in der Koalition" zu schließen. "Das ist nämlich absolut nicht der Fall." Panter bekennt sich zur Fortsetzung des Spagats, finanzielle Spielräume nutzen und trotzdem solide wirtschaften zu können: "Denn die Kriegskassen in Sachsen sind gut gefüllt." Diese Wortwahl scheint auch Tillich originell zu finden, der ziemlich locker die Frage nach einem CDU-internen Kabinettskarussell pariert: "Never change a winning team - wechsle niemals eine siegreiche Mannschaft." Und auf die Frage zu seiner Bereitschaft zur CDU-Spitzenkandidatur 2019 kontert er: "Die Partei wird darüber zu entscheiden haben."

Dann kommt die Frage nach der Stimmung im Land, die Dulig bei seiner "Küchentisch"-Tour als SPD-Chef und Tillich bei seinen Bürgerforen als Ministerpräsident wahrnehmen. Dulig spricht von "Schizophrenie". Das Land habe ein Wirtschaftswachstum, das "top" sei, und die geringste Arbeitslosenquote, ihm gehe es so gut wie nie, und trotzdem sei die Stimmung so schlecht. Dulig spricht auch von "gekränkten Arbeiterseelen" und von der Zukunft Sachsens, die eben nicht nur durch "harte Fakten" bestimmt werde, sondern dadurch, wie es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt bestellt sei.

Tillich selbst spricht von den Sorgen der Menschen im ländlichen Raum und davon, dass manche Leute schon allein das Zustandekommen des Dialogs mit ihm gutheißen. Gesellschaftlich aktiv zu sein und sich einzubringen, das sei "einer der größten Nachholbedarfe" im Vergleich zum Westen.

Daneben ist es die demografische Entwicklung, die Tillich besonders umtreibt: In ganz Sachsen schreiben derzeit etwa 12.000 Schüler ihre Abiturprüfungen und 18.000 ihre Prüfungen an Oberschulen - bei 80.000 Unternehmen und dazu noch Sachsens Schulen und Kindergärten sei doch klar, dass das viel zu wenige sind. Schon seit 2014 schieden in Sachsen mehr Leute aus dem Arbeitsleben aus als neu einträten, "das ist die Realität, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben".

Während die Probleme bei der Lehrerversorgung diesmal nur gestreift werden, kommt Tillich auf einen anderen Bereich zu sprechen, wo ebenfalls Fachpersonal fehlt - und Seiteneinsteiger helfen könnten. Bei seinen Besuchen in Kindertageseinrichtungen höre er überall, "dass es an Personal hapert". Nötig seien "kluge Entscheidungen", dazu könne auch gehören, dass Rentner, die sich nicht zu alt fühlten, mit Kindern in der Kita in der Nachbarschaft bastelten. Zuvor hatte Tillich auch bemerkt, die Forderung der Kita-Erzieherinnen nach bezahlter Vor- und Nachbereitungszeit "im Blick" zu haben.

Konkreter wird Tillich nicht, von möglichen neuen Zielen über den 2014 geschlossenen Koalitionsvertrag hinaus kommt sonst nur das Polizeigesetz zur Sprache, und auch da noch nichts Genaues - nur dass eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden sei, um mehr Befugnisse für die Polizei zur Erhöhung der Inneren Sicherheit zu prüfen. Zwei Drittel des Koalitionsvertrages sind bislang umgesetzt worden oder - durch den Doppelhaushalt 2017/18 - zumindest in Umsetzung begriffen. Als Makel räumt Wirtschaftsminister Dulig die "immer noch niedrigsten Löhne deutschlandweit" in Sachsen ein. Daran könne er nichts Gutes finden. Eher kritisch äußert sich am Dienstag nicht nur die Opposition. Die Grünen nennen die Ergebnisse "ernüchternd", die FDP attestiert der Regierung eine "gepflegte Anspruchslosigkeit". Und während der DGB von einer richtigen Weichenstellung spricht, nennt die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft die Bilanz durchwachsen.