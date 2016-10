Sächsische Arbeitsagenturen bieten Ausbildungsplätze

erschienen am 19.10.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Arbeitsagenturen und Jobcenter in Sachsen suchen Nachwuchs. Zum 1. September 2017 werden 39 Auszubildende und 20 Studierende eingestellt, teilte die Regionaldirektion in Chemnitz am Mittwoch mit. Interessenten an einer Ausbildung zum Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen oder für ein duales Bachelorstudium mit den Schwerpunkten Arbeitsmarktmanagement oder Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung können sich bis Jahresende bewerben. Die Lehrlinge lernen, wie Ansprüche und Leistungen geprüft werden und üben die Beratung von Menschen. Studenten können an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Mannheim (Baden-Württemberg) oder Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) erworbenes Wissen aus Wirtschafts-, Sozial- und Rechtswissenschaften parallel praktisch anwenden.