SchÃ¼lerprotest vor Lehrerverhandlung

Schülerprotest vor Lehrerverhandlung

Werden sich Verbände und CDU-Minister am Freitag auf bessere Lehrergehälter einigen? Aber auch eine SPD-Ministerin ist gefragt.

Von Tino Moritz

erschienen am 29.09.2016



Dresden. Vor drei Wochen hatte der Landesschülerrat noch "Tausende Teilnehmer" für die zentrale Kundgebung vor dem Landtag angekündigt. Am Donnerstagnachmittag waren es aber dann nicht mal 300 Schüler. Immerhin vermeldete ihr Chef Friedrich Roderfeld landesweit mehr als 23.000 Schüler und Lehrer von 75 Schulen, die sich am Aktionstag "Bildet die Rettung - Rettet die Bildung" beteiligten. Seine Wirkung dürfte der Protest ohnehin schon durch eine zeitliche Parallele entfalten: Am Freitag nämlich kommen Finanzminister Georg Unland, Kultusministerin Brunhild Kurth (beide CDU) und die Lehrergewerkschaften zum elften Mal zusammen, um sich auf ein Rezept gegen den akuten Lehrermangel zu einigen.

Weil dagegen niemand etwas haben kann, wurde die Forderung der Schüler nach einem entsprechenden "Sofortprogramm" von allen Rednern unterstützt - von CDU und SPD genauso wie von Linken, AfD und Grünen. Die Unterhändler selbst ergriffen nicht das Wort. Kultusministerin Kurth gab nur am Rande Interviews, in denen ihre Sympathie mit einigen Schülerforderungen durchschimmerte. Zudem äußerte sie sich optimistisch über die Chancen auf eine Einigung. Sie sehe "das Ende in naher Zukunft". SPD-Generalsekretärin Daniela Kolbe stellte hingegen in Richtung CDU fest, "dass an manchen Stellen in der Staatsregierung der Ernst der Lage noch immer nicht erkannt worden ist". Ihr Zusatz vor den Schülern, "dass manche die Zukunft der Finanzen mehr im Blick haben als die Zukunft von euch", dürfte auf den auch in diesen Verhandlungen als stur beschriebenen Finanzminister Unland abzielen. Wenn dieser mit Kurth "nicht zügig zu einer Einigung" komme, sei Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) gefragt, forderte Kolbe.

In der Unionsfraktion sieht man derweil ein anderes Kabinettsmitglied in der Pflicht: Wissenschaftsministerin Eva-Maria-Stange (SPD). Es reiche nicht aus, sich mit den jetzt 2000 Studienplätzen für angehende Lehrer an Sachsens Universitäten zufrieden zu geben, sagte CDU-Hochschulpolitikerin Aline Fiedler der "Freien Presse". Stange müsse "die Lehrerausbildung endlich ebenso zur Chefsache machen" und die Rektoren von Chemnitz, Dresden und Leipzig an einen "Runden Tisch zur Lehrerausbildung" holen: "Wir brauchen da eine Form von politischem Controlling." Viele Lehramtsstudenten würden bislang vorzeitig abspringen. Zudem müsse dafür gesorgt werden, dass mehr sächsische Bewerber den Zuschlag fürs Studium bekommen. Wer ein Freiwilliges Pädagogisches Jahr ableiste, soll das laut Fiedler etwa in Form von Wartesemestern angerechnet bekommen können. Ferner dürfe die Werbung für das Studium nicht erst bei den Abiturienten, sondern müsse spätestens in der 10. Klasse beginnen.