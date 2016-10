Schüsse auf Asylbewerberheim: Verfahren eingestellt

erschienen am 21.10.2016



Niesky/Görlitz (dpa/sn) - Das Verfahren gegen drei Jugendliche wegen mehrerer Schüsse auf ein Asylbewerberheim wurde eingestellt. Der Tatvorwurf des versuchten Totschlags hat sich nicht bestätigt, teilten die Staatsanwaltschaft Görlitz und das Operative Abwehrzentrum Sachsen (OAZ) am Freitag mit. Bei den Jugendlichen handele es sich nicht um die Täter.

Die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren hatten die Vorwürfe stets bestritten. Bei Durchsuchungen des OAZ im August wurde in einer der Wohnungen der Verdächtigten eine Softair-Waffe sichergestellt, bei der es sich aber nicht um die Tatwaffe handelt.

Ende Juli war nachts aus einem vorbeifahrenden Auto auf das Asylbewerberheim in Niesky (Kreis Görlitz) geschossen worden. Menschen wurden dabei nicht verletzt, die Projektile durchschossen lediglich die äußere Glasscheibe eines Doppelfensters. Die drei Jugendlichen wurden noch in der Nacht in einem Auto in der Nähe des Tatorts aufgegriffen.