Sechs Sachsen bei Neujahrsempfang des Bundespräsidenten

erschienen am 04.01.2017



Berlin (dpa/sn) - Bundespräsident Joachim Gauck dankt bei seinem Neujahrsempfang im Schloss Bellevue am 10. Januar auch sechs Menschen aus Sachsen. Wie das Bundespräsidialamt in Berlin am Mittwoch mitteilte, haben sich die vier Frauen und zwei Männer vorbildlich um das Gemeinwohl verdient gemacht. Sie sind dafür auch zu einem gemeinsamen Mittagessen in den Großen Saal seines Amtssitzes eingeladen. Insgesamt ehren Gauck und seine Lebensgefährtin Daniela Schadt 70 Menschen aus ganz Deutschland für ihr ehrenamtliches Engagement.

Zu den Ausgezeichneten gehört Staatsschauspiel-Regisseurin Miriam Tscholl aus Dresden, Initiatorin des Montagscafés für die Begegnung von Einheimischen und Geflüchteten. Karina Döbel aus Pöhl (Vogtland) wird für ihren Einsatz bei der Feuerwehr gewürdigt und Martina Hanke aus Freital (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) für ihr Engagement für Familien und Angehörige mit einer neurodegenerativen Erkrankung. Eva-Maria Reitz aus Görlitz engagiert sich für Europa, Andre Kleber aus Werdau (Landkreis Zwickau) ist aktiver Retter beim DRK und Bernd Wiesner aus Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) in der Lebenshilfe aktiv.