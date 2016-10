Sorbische Stiftung: Fachkräfte zurück in die Lausitz holen

erschienen am 22.10.2016



Bautzen/Cottbus (dpa) - 25 Jahre nach ihrer Gründung steht die Stiftung für das sorbische Volk nach Auffassung ihres Direktors Jan Budar vor neuen Aufgaben. «Alle sorbischen Institutionen erwartet ein Generationswechsel in den nächsten Jahren. Deshalb müssen wir dringend über Wege nachdenken, junge Fachkräfte für die Arbeit in der Nieder- und Oberlausitz zu begeistern», sagte Budar anlässlich der Festveranstaltung am Samstag in Cottbus.

Ein weiteres wichtiges Vorhaben ist das Projekt «Sorbische Sprache in den neuen elektronischen Medien». «Wir reden über Rechtschreibkorrekturprogramme genauso wie Online-Sprachlern-Programme», sagte der Stiftungsdirektor. Ziel sei, dass man das Sorbische als Sprache in den Standardmedien einstellen könne und Geräte Sorbisch wie auch Bretonisch oder Tatarisch erkennen könnten. Für das mehrjährige Projekt haben Bund und Länder mehr als 1,9 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Die Stiftung für das sorbische Volk wurde am 19. Oktober 1991 in Lohsa mit der Aufgabe gegründet, die sorbische Sprache und Kultur zu fördern. Zur Finanzierung ihrer Einrichtungen erhält sie derzeit 18,6 Millionen Euro. Die Gelder kommen vom Bund sowie den Ländern Brandenburg und Sachsen.