Straßenbahn könnte nach Aue rollen

Chemnitzer Modell soll nicht in Thalheim enden

erschienen am 19.10.2016



Chemnitz. Überraschende Wende in der Diskussion um die Zukunft der Bahnstrecke von Thalheim nach Aue: Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) plant nun, mit der Inbetriebnahme der Stufe 2 des Chemnitzer Modells die Züge im Stundentakt von Thalheim weiter nach Aue fahren zu lassen. Das kündigte VMS-Chef Harald Neuhaus am Mittwoch an. Der VMS hatte bisher offengelassen, wie es auf dem Abschnitt weitergeht. Bislang stand nur fest, dass das Stück Chemnitz-Thalheim an das Modell angeschlossen werden soll. Hier sollen mit den Citylinks Fahrzeuge rollen, die sowohl Straßenbahn- als auch Eisenbahngleise nutzen und entweder mit Diesel oder Strom angetrieben werden. Die Umbauarbeiten sollen im März 2018 beginnen.

Mit dem Bauvorhaben schaffe man auch die Voraussetzung, bis nach Aue zu fahren, sagte Neuhaus. Ob die Züge letztlich fahren können, hänge aber davon ab, wie viel Geld der VMS künftig vom Land bekomme. VMS-Bereichsleiter Mathias Korda sieht aber gut Chancen für die Umsetzung: In der neuen Version des Nahverkehrsplans sei die gesamte Strecke als Ziel für das Modell festgelegt. "Wir sind optimistisch, den Wunsch aus der Region realisieren zu können und ab dem Fahrplanwechsel 2018/19 halbstündlich nach Thalheim und stündlich nach Aue zu fahren." Die erste Stufe war erst vor Tagen komplett in Betrieb genommen worden. Fahrgäste aus Burgstädt, Hainichen und Mittweida können nun direkt ins Stadtzentrum von Chemnitz fahren. (jdf)