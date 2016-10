Texte von Wahlplakaten fremdenfeindlich verändert

erschienen am 24.10.2016



Mittweida (dpa/sn) - Unbekannte haben fünf an Laternen in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) angebrachte Wahlplakate manipuliert. Nach Angaben der Polizei in Chemnitz vom Montag wurden die Texte fremdenfeindlich verändert. Ordnungshüter stellten die betroffenen Plakate sicher. Der Staatsschutz prüft einen Verdacht auf öffentliche Aufforderung zu Straftaten.