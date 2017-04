Ulbig: Deutlich mehr als 500 «Reichsbürger» in Sachsen

erschienen am 25.04.2017



Dresden (dpa/sn) - In Sachsen werden dem Verfassungsschutz immer mehr «Reichsbürger» bekannt. Ihre Zahl liege im «hohen dreistelligen Bereich», sagte Innenminister Markus Ulbig (CDU) am Dienstag bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes. Es gebe deutlich mehr als die bisher angenommenen 500 Anhänger. «Reichsbürger» erkennen die Bundesrepublik Deutschland als Staat nicht an und lehnen auch ihre Rechtsordnung und Gerichtsentscheidungen ab. Inzwischen werden sie bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet. Meist seien es Männer im gesetzten Alter, hieß es. Unklar ist, ob ihre Anzahl wirklich steigt oder nur die Beobachtung zu höheren Fallzahlen führt.