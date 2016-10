Vermeintliche Pannen im Fall «Al-Bakr» plausibel erklärt

erschienen am 18.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Nach der gemeinsamen Sondersitzung des Innen- und Rechtsausschusses des Landtags zum Fall «Al-Bakr» sieht der SPD-Innenexperte Albrecht Pallas die in der Kritik stehenden sächsischen Behörden entlastet. «Offene Fragen und vermeintliche Pannen» bei der Fahndung nach dem terrorverdächtigen Syrer Dschaber al-Bakr, der sich vor knapp einer Woche in Untersuchungshaft das Leben nahm, habe die «Staatsregierung für den Moment plausibel erläutert», sagte er nach der fast sechsstündigen Sitzung am Dienstagabend in Dresden.

Zwar hätten wegen der laufenden Ermittlungen noch nicht alle Fragen beantwortet werden können. «Fest steht: Auch wenn glücklicherweise im konkreten Fall ein Anschlag verhindert werden konnte - wir müssen Schlussfolgerungen aus dem Einsatz ziehen und uns intensiv mit dem Thema internationaler Terrorismus befassen», sagte er.