Warum die Luft in Sachsen besser wird

Der positive Trend bei der Entwicklung der Luftqualität im Freistaat setzte sich auch 2016 fort. Wie im Vorjahr wurden keine Grenzwertüberschreitungen beim Feinstaub gemessen. Doch es gibt immer noch "Baustellen".

Von Stephan Lorenz

erschienen am 28.12.2016



Chemnitz. Die Belastung der Luft mit Schadstoffen in Sachsen verringert sich stetig. In Wohngebieten ohne verkehrsreiche Straßen bescheinigt eine Studie der Allianz pro Schiene dem Freistaat bei der Konzentration gefährlicher Stickstoffdioxide sogar die "beste Entwicklungstendenz aller Länder".

Andrea Hausmann vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) begrüßt die Entwicklung. Sie schränkt aber zugleich ein: "2016 ist die Luftqualität in Sachsen in der Tat weiter besser geworden. Neben den städtischen Maßnahmen haben uns aber vor allem bei der Feinstaubbelastung, aber auch bei den Stickstoffoxiden die meteorologischen Bedingungen in die Karten gespielt."

Es gab zum Beispiel wenig Inversionswetterlagen, bei denen kein Austausch zwischen den oberen und unteren Luftschichten mehr stattfindet. Auch der Eintrag von Luftmassen aus dem Osten, wo sie über kontinentalem Gebiet immer mehr Staub und Dreck aufnehmen, hielt sich in Grenzen.

Aber nicht nur die Wetterlage führte zu der guten Entwicklung. Verkehrsorganistorische Regelungen, mehr Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und eine stärkere Berücksichtigung der Durchlüftungsverhältnisse bei der Stadt- und Freiraumplanung trugen zur besseren Luft bei. In den vergangenen 15 Jahren kam es - abgesehen von meteorologischen Schwankungen - zu einer allmählichen Minderung der NO2-Belastung in Sachsen.

"An hochbelasteten Straßen messen wir aber weiterhin zu hohe Werte beim Stickstoffdioxid (NO2), nicht mehr so oft wie früher, aber wir messen sie. Das ist die größte Baustelle." Die Hauptquellen von Stickstoffoxiden sind Verbrennungsmotoren und Feuerungsanlagen für Kohle, Öl, Gas, Holz und Abfälle. In Ballungsgebieten ist der Straßenverkehr die bedeutendste Quelle. An den Stationen Dresden-Bergstraße, Leipzig-Mitte und Leipzig-Lützner-Straße gibt es auch 2016 Überschreitungen des NO2-Jahresgrenzwertes von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Die Messstelle in Chemnitz an der Leipziger Straße wurde im September 2015 durch einen Unfall ramponiert. Der Neubau liefert erst seit April dieses Jahres rund um die Uhr qualitätsgesicherte Werte. Aber auch dort liegt die Messreihe knapp über dem Grenzwert. Die fließt allerdings nicht in die offizielle Berichterstattung für die EU ein, da die Messwerte für drei Monate in der Jahresbilanz fehlen.

Hausmanns Fazit zur Luftqualität in Sachsen: "Beim Stickstoffdioxid reicht es nach wie vor noch nicht ganz. Die Grenzwertüberschreitungen müssen weiter vermindert werden. Daher werden ja auch die Luftreinhaltepläne in Chemnitz, Dresden und Leipzig ständig fortgeschrieben."

Beim Feinstaub, den kleinsten Partikeln (PM10) gab es erneut keine Überschreitung des Jahresgrenzwertes. Selbst die zulässige Anzahl von Tagesüberschreitungen (35 Tage mit einem Mittelwert größer als 50 Mikrogramm pro Kubikmeter) wurde nirgendwo erreicht. Spitzenreiter mit 18 Überschreitungen ist die Station Leipzig - Lützner Straße. Schon im Vorjahr gab es erstmals seit Einführung des EU-Feinstaubgrenzwertes 2005 keine zu hohen Werte mehr beim Feinstaub. Zum Vergleich: Im Jahr 2011 lag die Anzahl der Überschreitungen etwa an der Lützner Straße in Leipzig bei 69. In Zwickau an der Werdauer Straße wurden vor fünf Jahren noch 53-mal zu hohe Werte gemessen, jetzt siebenmal.

Beim Ozon hat sich die Lage ebenfalls entspannt: Die Informationsschwelle von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter wurde nur an zwei Tagen überschritten - und zwar am 27. August auf dem Schwartenberg und in Leipzig-West für jeweils eine Stunde sowie am 13. September wieder auf dem Schwartenberg. Zum Vergleich: Im Jahr 2015, dem "Ozon-Extrem-Sommer" lag an 14 Tagen zu viel Ozon in der Luft.

All das erklärt die gute Bewertung im "Bundesländerindex Mobilität und Umwelt", den die Allianz Pro Schiene vor Weihnachten in Zusammenarbeit mit dem Umweltverband BUND und dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat in Berlin vorgestellt hat. Beim Thema nachhaltiger Verkehr liegt Sachsen aus Sicht der Verbände unter den Bundesländern im Mittelfeld, bei der Luftqualität auf Rang vier - hinter Thüringen, Berlin und Sachsen-Anhalt.

Alle sächsischen Messstationen und aktuellen Werte finden Sie unter: www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/luftonline/Uebersicht.aspx