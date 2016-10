Weniger Sanktionen fÃ¼r Hartz IV-EmpfÃ¤nger in Sachsen

Weniger Sanktionen für Hartz IV-Empfänger in Sachsen

erschienen am 14.10.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Termin verpasst, Job abgelehnt oder nicht zur Fortbildung erschienen - im ersten Halbjahr 2016 wurden weniger Hartz IV-Empfänger in Sachsen sanktioniert. Das teilte die Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Chemnitz mit. Die Sachbearbeiter der sächsischen Jobcenter haben von Januar bis Juni 4875 weniger Leistungskürzungen ausgesprochen als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden mehr als 33000 Sanktionen ausgesprochen.

Grund für die Leistungskürzungen sind wie im Vorjahr vor allem verpasste Termine. Seit 2010 ist der Anteil der Sanktionen wegen abgelehnter Arbeitsstellen, Aus- und Fortbildungsstellen stetig gesunken.

Wie im Vorjahr erhielten 3,6 Prozent aller Hartz IV-Empfänger in Sachsen mindestens eine Sanktion. Am häufigsten waren Jugendliche unter 25 Jahren betroffen. Von ihnen erhielten rund sechs Prozent mindestens eine Leistungskürzung. Ob derartige Sanktionen verfassungskonform sind, muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden.