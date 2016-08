Wetterdienst erwartet Hitze-Wochenende im SÃ¼dosten

Wetterdienst erwartet Hitze-Wochenende im Südosten

erschienen am 27.08.2016



Leipzig (dpa) - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen steht ein Hitze-Wochenende an. Am Samstag und Sonntag werden die Höchstwerte verbreitet zwischen 34 und 36 Grad liegen, wie Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig sagte. Am Sonntag nähere sich dann allerdings eine Kaltfront von Nordwesten, die mit kräftigen Schauern und Gewittern etwas Abkühlung bringen werde. Örtlich müsse mit stürmischen Böen und Hagel gerechnet werden. Danach sei es mit der großen Hitze vorbei, aber es bleibe auch in der nächsten Woche angenehm sommerlich.