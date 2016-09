Zentrum fÃ¼r traumatisierte FlÃ¼chtlinge nimmt Arbeit auf

Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge nimmt Arbeit auf

erschienen am 06.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Ein psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge nimmt an diesem Freitag in Dresden die Arbeit auf. Es ist für Asylsuchende gedacht, die etwa wegen Kriegserfahrungen in ihrer Heimat traumatisiert sind oder entsprechende Risiken haben. Das teilte das sächsische Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Psychologen und Sozialarbeiter beraten Betroffene kostenfrei in Einzel- und Gruppengesprächen. Bei Bedarf werden sie in andere medizinische oder therapeutische Einrichtungen vermittelt. Das Zentrum ist für Dresden und die Region Ostsachsen zuständig. Das Projekt firmiert unter dem Kürzel CALM (Counsel, Aid, Liasion for Migrants - Beratung, Hilfe, Vermittlung für Migranten.)